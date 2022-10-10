تعرف على سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022

انخفض سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022، انخفاض نسبي في مستهل التعاملات المبكرة صباح اليوم الاثنين تناسباً مع تراجع المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند 1686 دولار للأوقية.

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 10 أكتوبر

من خلال ما يلي نعرض لكم أسعار الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي لمختلف أعيرة الذهب (الأسعار العالمية):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية: 203.27 ريال سعودي، ما يُعادل (54.21 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية: 186.33 ريال سعودي، ما يُعادل (49.69 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية: 177.86 ريال سعودي، ما يُعادل (47.43 دولار).

وجاء سعر الذهب في السعودية اليوم (عيار 18) : 152.46 ريال سعودي، ما يُعادل (40.65 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية: 118.58 ريال سعودي، ما يُعادل (31.62 دولار).

سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الاثنين 10 أكتوبر

سجل سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم الاثنين عند : 6322.50 ريال سعودي، ما يُعادل (1686.00 دولار).

سعر الجنية الذهب في السعودية اليوم الاثنين 10 أكتوبر