تعرف على سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 ارتفاعاً مؤقتاً مع الساعات الأولى في بداية تعاملات السوق المحلية، تناسباً مع ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1665.42 دولار للأوقية، من خلال هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر (الأسعار العالمية)

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء عند 1054.22 جنيه مصري، بما يُعادل (53.55 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء عند 966.37 جنيه مصري، بما يُعادل (49.09 دولار).

وصل سعر الذهب في مصر الأربعاء عيار 21 عند 922.44 جنيه مصري، بما يُعادل (46.86 دولار).