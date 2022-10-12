تعرف على سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 ارتفاعاً مؤقتاً مع الساعات الأولى في بداية تعاملات السوق المحلية، تناسباً مع ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1665.42 دولار للأوقية، من خلال هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة.
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر (الأسعار العالمية)
- جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء عند 1054.22 جنيه مصري، بما يُعادل (53.55 دولار).
- جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء عند 966.37 جنيه مصري، بما يُعادل (49.09 دولار).
- وصل سعر الذهب في مصر الأربعاء عيار 21 عند 922.44 جنيه مصري، بما يُعادل (46.86 دولار).
- جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء عند 790.67 جنيه مصري، بما يُعادل (40.16 دولار).
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء داخل محلات الصاغة (شراء وبيع)
أسعار الذهب في مصر الآن (بيع)
- جرام الذهب عيار 24 = 1120.27 جنيهاً مصرياً.
- جرام الذهب عيار 22 = 1026.91 جنيهاً مصرياً.
- جاء جرام الذهب عيار 21 = 980.23 جنيهاً مصرياً.
- وجاء جرام الذهب عيار 18 = 840.20 جنيهاً مصرياً.
أسعار الذهب في مصر الآن (شراء)
- جاء جرام الذهب عيار 24 = 1117.47 جنيهاً مصرياً.
- جرام الذهب عيار 22 = 1024.35 جنيهاً مصرياً.
- بلغ جاء جرام الذهب عيار 21 = 977.79 جنيهاً مصرياً.
- جاء جرام الذهب عيار 18 = 838.10 جنيهاً مصرياً.
سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء في مصر
بلغ سعر أوقية الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12 أكتوبر في محلات الذهب عند 34753.42 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 34840.30 جنيهاً مصرياً للبيع.