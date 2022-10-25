تعرف على سعر الريال السعودي اليوم في مصر الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

تباين سعر الريال السعودي اليوم في مصر، الثلاثاء 25 أكتوبر مقابل الجنيه المصري ليواصل تعاملاته المتقلبة، في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز المشكلات مشيراً إلى أنّ وضع البلاد ليس كارثياً كما يُشاع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري عند مستوى 5.22 جنيهاً مصرياً للشراء، بينما استقر عند 5.24 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك حسب ما تم نشره من قبل "البنك المركزي المصري"

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي وبنك مصر

استقر متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، بينما هبط عند 5.23 جنيهاً مصرياً للبيع.

على الجانب الآخر استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم في بنك مصر على مستوى عند 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، بينما ارتفع عند 5.24 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء بالبنك التجاري الدولي (CIB)

استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى صرف 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، و 5.24 جنيها مصرياً للبيع.