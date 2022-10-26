تعرف على سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022

من خلال السطور التالية نعرض لكم بياناً عن متوسط سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، وذلك مع بداية تعاملات البنوك المبكرة صباح اليوم الأربعاء.

سعر اليورو مقابل الدولار اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022

صعد سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء حيث سجل الارتفاع قيمة (0.0011) نقطة وبنسبة (0.11%) وذلك خلال جلسات التداول وسوق صرف العملات الصباحية، ليسجل اليورو 0.9974 دولار مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الثلاثاء : 0.9963 دولار.

سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022

على نفس الوتيرة ارتفع سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي أمام الجنيه الاسترليني GBP عملة المملكة المتحدة اليوم الأربعاء ارتفاعاً طفيفاً حيث سجل الارتفاع قيمة (0.0002) نقطة وبنسبة (0.02%) وذلك خلال جلسات التداول وسوق صرف العملات الصباحية، ليسجل اليورو 0.8695 جنيه إسترليني مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الثلاثاء : 0.8693 جنيه إسترليني.