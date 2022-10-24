تعرف على سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022

من خلال هذا المقال نعرض لكم بياناً عن متوسط سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، وذلك في مستهل تعاملات البنوك المبكرة صباح اليوم الاثنين.

سعر اليورو مقابل الدولار اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022

انخفض سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين حيث سجل الانخفاض قيمة (-0.0010) نقطة وبنسبة (-0.10%) وذلك أثناء جلسات التداول وسوق صرف العملات الصباحية، ليسجل اليورو 0.9849 دولار مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الأحد : 0.9860 دولار.

سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022

على نفس الوتيرة انخفض سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي أمام الجنيه الاسترليني GBP عملة المملكة المتحدة اليوم الاثنين انخفاض طفيف حيث سجل قيمة (-0.0020) نقطة وبنسبة (-0.23%) وذلك خلال جلسات التداول وسوق صرف العملات الصباحية، ليسجل اليورو 0.8672 جنيه إسترليني مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الأحد : 0.8692 جنيه إسترليني.