تعرف على سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022

في هذا المقال نعرض لكم بياناً عن سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، خلال تعاملات البنوك المبكرة صباح اليوم الجمعة.

سعر اليورو مقابل الدولار اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022

سجل سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي استقراراً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح الجمعة، ليسجل اليورو 0.9788 دولار مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الخميس: 0.9798 دولار.

سعر اليورو مقابل الجنية الإسترليني اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022

ارتفع سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً طفيفاً أمام الجنيه الاسترليني GBP عملة المملكة المتحدة، حيث سجل الارتفاع قيمة (0.0009) نقطة وبنسبة (0.10%) وذلك أثناء جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح اليوم الجمعة، ليسجل اليورو 0.8779 جنيه إسترليني مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الخميس: 0.8770 جنيه إسترليني.