تعرف على نسختين سلفرادو من شيفروليه الخاصتين بمنطقة الخليج

كشفت شفروليه عن نسختين جديدتين من سلفرادو مخصصتين لأسواق الخليج والشرق الأوسط لهذا الصيف، هما سلفرادو Trail Boss و RST.

تأتي سلفرادو 2019 ب 5 خيارات للمحرك، تشمل محركات V8 سعة 5.3 لتر و6.2 لتر جديد مع نظام الإدارة الديناميكية للوقود الأول من نوعه في الفئة، والذي يوقف عمل بعض السلندرات، بين اثنين وثمانية، عندما لا يكون هناك حاجة لها، لتقدم سلفرادو 2019 توفيرًا غير مسبوق في استهلاك الوقود ضمن فئتها.

ويقترن محرك 6.2 لتر مع ناقل حركة Hydra-Matic أتوماتيكي جديد ذو 10 سرعات، بالإضافة إلى تقنية التشغيل/التوقف لتحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود لضمان الأداء الأمثل والكفاءة، كما سيتوفر محرك 4 سلندر تيربو الحديث سعة 2.7 لتر في المنطقة.

تتمتع سلفرادو 2019 بمجموعة من مواصفات الراحة والاتصال بما يشمل نظام شفروليه للمعلومات والترفيه في جميع الفئات، مع دعم لأنظمة ابل كاربلاي ونظام Siri EyesFree، والشحن اللاسلكي للهاتف، وخاصية اتصال جديدة تسمح للركاب بالربط بين هاتفين عبر البلوتوث.

تتوفر شفروليه سلفرادو 2019 اليوم في مختلف أنحاء المنطقة بسعر يبدأ من 109,800 ريال، وستتوفر نسختي Trail Boss وRST حصريًا للبيع في منطقة الشرق الأوسط هذا الصيف.