تعرف على 10 وجهات سياحية واعدة جديرة بالاستكشاف في عام 2020

وفقا لدراسة من Booking.com، يقول 70 في المائة من المسافرين حول العالم إنهم يريدون الذهاب إلى مكان يقدم تجارب لم يسبق لها مثيل من قبل في عام 2020.

للمساعدة في إلهام رحلتك التالية، جمعت Booking.com عشرة من أفضل الوجهات الناشئة في العالم لعام 2020.

من مدينة تقع في قلب جبال الأنديز الأرجنتينية إلى مدينة الهند الزرقاء، إليك الملاذات التي ستضعها على قائمة وجهاتك لعام 2020.

سيوجويبو، كوريا الجنوبية

ثاني أكبر مدينة في جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية، تعتبر Seogwipo مثالية للمسافرين النشطين، ويعد ساحلها البركاني أعجوبة طبيعية، في حين تثبت شعبية المياه الزرقاء الصافية لدى عشاق الغوص، ويمكنك ممارسة المشي بالقرب من جبل Hallasan، وشلالات Cheonjiyeon وشلالات Jeongbang هي أماكن جميلة للتنزه.

زابلياك، مونتينيغرو

لقد كان المشي لمسافات طويلة رائجا هذا العام وهو شيء من المقرر أن يستمر حتى عام 2020، ومن أفضل المواقع في العام المقبل هي جبال زابلياك، وهي بلدة صغيرة في شمال الجبل الأسود وفي وسط منطقة جبل دورميتور. هنا، تترافق مسارات المشي لمسافات طويلة مع البحيرات والأنهار والمتنزهات الوطنية لاستكشافها.

يريفان، أرمينيا

للتاريخ وهواة الهندسة المعمارية، تتميز عاصمة أرمينيا في يريفان بمباني تعود إلى الحقبة السوفيتية، وتضم مكتبة Matenadaran الآلاف من المخطوطات اليونانية والأرمنية وتعد كاتدرائية القديس غريغوري واحدة من أكبر الكاتدرائيات في الكنيسة الرسولية الأرمنية في العالم.

سالتا، الأرجنتين

تقع Salta في قلب جبال الأنديز الأرجنتينية، ويتميز بالهندسة المعمارية الاستعمارية والمناظر الطبيعية الملونة، في الجوار، يمكنك استكشاف عجائب الطبيعة مثل التل ذو الألوان السبعة في Salinas Grandes (المسطحات المالحة) أو البقاء في المدينة واستكشاف كنيسة سان فرانسيسكو، وهي دير يرجع إلى القرن السابع عشر.

Il Gzira، مالطا

لطالما كانت مالطا، بثقافتها الغنية ومياهها المتلألئة، ملاذا رائعا، ولكن في عام 2020 يجب على المسافرين التوجه إلى Il Gzira على الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة، ويمكن للزوار رؤية المنازل المالطية التقليدية مع شرفات صغيرة نموذجية تنتشر على طول الشوارع من خلال عرض مباشر لمدينة Valetta المسورة.

نينه بينه، فيتنام

بينما كانت تايلاند وبالي في دائرة الضوء في جنوب شرق آسيا على مدار الأعوام القليلة الماضية، فإن المسافرين الذين يذهبون إلى هناك يتجهون إلى فيتنام، حيث أن المساحات الخضراء الكثيفة والتنوع بين الجبال والأنهار والكهوف وحقول الأرز والمعابد تجعل نينه بينه مثالية للاستكشاف على بعد ساعات قليلة من العاصمة هانوي الصاخبة.

سوينوجسكي، بولندا

Swinoujscie في شمال غرب بولندا، وجهة لمحبي المياه أو زيارة متحف مصايد الأسماك أو زيارة منارة القرن التاسع عشر مع مناظر خلابة للميناء، وأقرب مطار هو Solidarity Szczecin-Goleniów، والذي تطير إليه Ryanair مقابل 40 جنيه إسترليني.

سان خوان، بورتوريكو

تعتبر سان خوان عاصمة بورتوريكو وجهة رائجة، وستبقى في عام 2020، وذلك بفضل ثقافتها النابضة بالحياة وهندستها المعمارية المذهلة، وتصطف المباني الاستعمارية الإسبانية الملونة على جنبات الشوارع المرصوفة بالحصى في سان خوان القديمة.

تاكاماتسو، اليابان

تُعرف Takamatsu اليابانية باسم “مملكة أودون” و “بوابة شيكوكو”، وهي مدينة ميناء في جزيرة شيكوكو، ويتميز Ritsurin Park بالمناظر الطبيعية، وهو موطن للعديد من بيوت الشاي حيث يمكن للزوار تجربة احتفالات الشاي الياباني التقليدية.

جودبور، الهند

واحدة من أكثر المدن الملونة في العالم، تصطف شوارع جودبور بمنازل زرقاء تخلق مناظر المدينة الملونة، وسيجد عشاق الثقافة موطنا لحصن مهرانجاره وقصر عميد بهوان وحدائق ماندور ملاذا هنا وستسعد عشاق الطعام باقتناء عينات من الطعام والتوابل الهندية الأصيلة في جميع أنحاء المدينة.