تعرف على 3 فنادق في الإمارات ضمن قائمة الـ 12 الأكثر فخامةً في العالم

ثلاثة فنادق من الإمارات، ضمن أكثر 12 فندقاً فخامةً في العالم

اختارت صحيفة ميرور البريطانية ثلاثة فنادق من الإمارات، ضمن أكثر 12 فندقاً فخامةً في العالم. وضمت القائمة فندق قصر الإمارات في أبوظبي، الذي ذكرت عنه الصحيفة البريطانية أن الأجنحة في هذا الفندق هي مرادف للفخامة، مسهبة في وصفة الأثاث وغرف النوم وغرف الجلوس المصاحبة للغرف الفندقية، والثريات الضخمة التي تتدلى من السقوف وأحواض الاستحمام الكبيرة والفاخرة.

كما ذكرت الصحيفة وسائل الراحة والفخامة مثل توافر أجهزة آيباد خاصة لكل غرفة والخدمة الخاصة مدة 24 ساعة يومياً، والخليج البحري الخاص بالفندق وأحواض السباحة الفاخرة.

وثاني فنادق الإمارات ضمن الأكثر فخامة في العالم هو فندق برج العرب في دبي، وأشارت الصحيفة إلى تصميمه الفريد على شكل شراع، وسيارات رولز رويس المتوافرة لخدمة الضيوف وتنقلاتهم، والشاطئ الخاص والتراس الواسع وأحواض السباحة والخدمة الممتازة التي يوفرها الفندق من دون حتى أن تطلبها.

كما أشارت إلى الأجنحة الواسعة ذات الغرفتين للعائلات، والإطلالة الرائعة على الخليج العربي. وكان فندق أتلانتيس دبي الثالث بين فنادق الإمارات ضمن قائمة الأكثر فخامة في العالم، وقالت صحيفة ميرور إنه يقع في جزيرة جميرا، أكبر الجزر الاصطناعية في العالم.

كما توقفت عند الحدائق المائية وحوض الأسماك والكائنات البحرية بالفندق، ما يتيح تجربة رائعة لكل أفراد الأسرة. كما أشارت إلى الأجنحة الواسعة التي تطل على البحر والمدينة، فضلاً عن أحواض السباحة المتعددة وغيرها من الخدمات الراقية التي يوفرها الفندق.

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