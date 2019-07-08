تعرف على 5 تجارب غير تقليدية للسائح في دبي

وصف موقع «لاكشري ترافيل ماجازين» الإمارات بأنها فاتنة الشرق الأوسط، واستعرض التقرير 5 تجارب غير تقليدية يستطيع السائح التمتع بها في دبي، والتي وصفها بأنها إحدى أهم مواطن الجمال في الإمارات.وسرد التقرير التجارب الخمس، وتطرق إلى كل تجربة بالشرح.

وأوضح أن التجارب هي: مشاهدة لحظة غروب الشمس من برج خليفة، والقفز المظلي في سماء «نخلة جميرا»، والتزلج على الجليد في منحدر «سكي دبي» الجليدي الاصطناعي في «مول الإمارات»، وزيارة مدينة الألعاب الترفيهية «آي إم جي عالم من المغامرات»، ومشاهدة الحوض المائي «دبي أكواريوم»، وحديقة الألعاب المائية في «دبي مول».

وذكر التقرير أن الإمارات معروفة بما تقدمه لزوارها من تجارب ترفيهية مذهلة تثري خبراتهم.