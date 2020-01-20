تعرف على 6 مهام في هواتف أندرويد يعجز عنها آيفون

تختلف مميزات ومهام نظام أندرويد عن تلك الموجودة في نظام “آي أو إس” الذي تعتمد عليه هواتف آيفون. ويتميز نظام أندرويد بالعديد من المهام التي يمكن لمستخدميه استعمالها.

فيما يلي قائمة بالمهام التي يتفوق بها نظام أجهزة أندرويد على نظام آيفون، بحسب ما ورد في موقع سي نت الإلكتروني:

１- استخدام التطبيقات التي يريدها المستخدم

خيار تعيين جي ميل كتطبيق البريد الإلكتروني الافتراضي على آي فون هو شيء يطلب مستخدمي آيفون من آبل إضافته لسنوات. على الرغم من أن آبل أضافت خيار حذف تطبيقات خاصة، إلا أنه لا يزال يتعذر عليك تعيين تطبيق افتراضي.

أما نظام أندرويد، فيتيح لك تعيين فايرفوكس أو أوبيرا كمتصفحك الافتراضي بدلاً من غوغل كروم، أو تعيين تطبيق رسائل غوغل كتطبيق الرسائل النصية المفضل لديك للاستفادة من ميزة آر سي إس، وهي ميزة غوغل للدردشة التي تم إصدارها مؤخراً.

ليس من الصعب معرفة التطبيقات التي تم تصنيفها كإعدادات افتراضية على جهاز أندرويد الخاص بك: افتح تطبيق الإعدادات وانتقل إلى التطبيقات والإشعارات ومن ثم التطبيقات الافتراضية. لتغيير الإعدادات الافتراضية، حدد فئة التطبيق، مثل تطبيق الهاتف أو تطبيق المستعرض، واختر من بين الخيارات.

２- مساعد غوغل

يحتوي أندرويد على مساعد غوغل وهي أداة أكثر تطوراً من آبل سيري لعدة أسباب، لكن الأهم هو أنها تستخدم قاعدة بيانات غوغل المثيرة للإعجاب.

يمكن لمساعد غوغل فهم الطلبات الشائعة للشركات والأسماء، وتكون نسبة الخطأ في الإجابات ضئيلة جداً. وتقوم هذه الخدمة أيضاً باستجابات عالية الجودة، مأخوذة من محرك بحث غوغل بحث، وهي أداة لا يستطيع سيري الوصول إليها.

كما يندمج مساعد غوغل أيضاً بإحكام مع وظائف الهاتف الأخرى، ليخبرك بموعد المغادرة لمقابلتك القادمة ويحذرك من أن حركة المرور ستكون مزدحمة في طريقك إلى المنزل ويمكنك أيضاً استخدام المساعد على هاتفك للتحكم في الأجهزة الذكية الموجودة في منزلك مثل

الأنوار أو المنافذ أو منظم الحرارة عن بعد.

3- استخدم تطبيقين في وقت واحد من خلال وضع تقسيم الشاشة

على الرغم من أن آي باد 13 يدعم استخدام تطبيقات متعددة في نفس الوقت، فإن لآي فون 13 لا يدعم هذه الخاصية. ومع ذلك، كان لدى مستخدمي أندرويد تطبيقات تقسيم الشاشة منذ عام 2016 مع إصدار أندرويد 7.0 نوغات.

يعد استخدام تطبيقين في آن معاً أمراً مفيداً إذا كنت تحاول البحث عن رقم هاتف جهة اتصال لإرسالها إلى شخص ما على فيسبوك مسنجر، أو إذا كنت بحاجة إلى الرجوع إلى المعلومات في مستند عند إنشاء بريد إلكتروني. من غير الواضح لماذا لم تضيف آبل هذه الميزة إلى آي فون بعد.

تتمثل أسهل طريقة لاستخدام وضع تقسيم الشاشة في فتح عرض تعدد المهام والنقر على أيقونة التطبيق في الجزء العلوي من بطاقة تعدد المهام، وهو نفس الرمز الذي تستخدمه لبدء تشغيل التطبيق من شاشتك الرئيسية. حدد تقسيم الشاشة من قائمة الخيارات، ثم حدد التطبيق الثاني الذي تريد فتحه في نفس الوقت. (قد تختلف هذه الخطوات اعتمادًا على هاتف أندرويد الذي تستخدمه).

يمكنك ضبط حجم كل تطبيق عن طريق سحب المقبض الصغير بين التطبيقين لتوسيع أو تقليل المساحة التي يشغلها كل تطبيق.

4- تخصيص الشاشة الرئيسية بالطريقة التي تريدها

يتمثل النهج المتبع في الشاشة الرئيسية في وضع جميع التطبيقات المثبتة في شبكة صلبة عبر عدة صفحات. تتبع معظم أجهزة أندرويد مقاربة ذات شقين من خلال إعطائك شاشة رئيسية ودرج تطبيقات. لا تتبع الشاشة الرئيسية تخطيط الشبكة، مما يتيح لك وضع التطبيقات في أي مكان تريد. يتيح لك كلا النظامين إنشاء مجلدات تحتوي على مجموعات من التطبيقات.

تتمثل فائدة أندرويد في أنه يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال ترتيب رموز التطبيق في أي نمط من اختيارك، ويدعم أندرويد التطبيقات المصغرة بأحجام مختلفة.

5- يمكنك استخدام مشغّلات لتخصيص هاتفك بالكامل

المشغلات هي مثال لتخصيص أندرويد. تتيح لك هذه التطبيقات تغيير طريقة تفاعلك تماماً مع الشاشة الرئيسية ودرج التطبيق وحتى أيقونات التطبيق على هاتفك. يتيح لك استخدام المشغِّل على هاتف أندرويد تخصيص كل جانب تقريباً من مظاهر هاتفك وسلوكه، مما يجعل هاتفك شخصياً أكثر مما هو عليه بالفعل.

تضيف جميع المشغلات مثل مشغل نوغا، ومايكروسوفت، ومشغل آبيكس، ومشغل آكشن جميع الإضافات والميزات إلى هاتف أندرويد الخاص بك. على سبيل المثال، هناك مشغل أندرويد شائع يدعى إيفي، يركز على استخدام شريط البحث للعثور بسرعة على التطبيقات وفتحها، أو أي شيء آخر على هاتف أندرويد الخاص بك لهذه المسألة.

6- لن تشعر بالملل أبداً بفضل تغيير خلفيات الشاشة تلقائياً

يحتوي أندرويد على تطبيق خلفيات غوغل، حيث يقوم بتحديث الشاشة الرئيسية وقفلها بنفسه دون الحاجة إلى القيام بأي شيء. هناك عدة فئات مختلفة من أنماط ورق الحائط للاختيار من بينها. اختر مفضلتك، ودع التطبيق يهتم بالباقي.