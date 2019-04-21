تعرف على4 قواعد للتواصل مع أصحاب العمل

على الرغم من التطور الكبير الذي شهده عالم الأعمال والتوظيف في السنوات القليلة الماضية إلا أن بعض القواعد والأساليب لا تزال كما هي، ويصعب تغييرها كونها عاملاً أساسياً للحفاظ على أهم جوانب العلاقات التي تُبنى بين المهنيين بشكل عام، والباحثين عن عمل وأصحاب العمل بشكلٍ خاص.

جميعنا يسمع بقواعد التواصل أو ما يُسمى ب"إتيكيت التواصل" التي تساعدك في التواصل بكل رقي واحترام مع كافة أصحاب العمل الذي تتعرف عليهم في خلال عملية بحثك عن عمل وحياتك المهنية.

أعدّ لك خبراء بيت.كوم، اكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، لائحة بأهم قواعد التواصل مع أصحاب العمل لتشجيعك على ترك انطباع متميز و بناء علاقات متينة مع كافة أصحاب العمل الذين تقابلهم في مسيرتك المهنية.

ابدأ بطريقة صحيحة!

من المهم جداً أن تبدأ علاقتك بأصحاب العمل بالطريقة الصحيحة من دون ارتكاب أية أخطاء قد تؤدي الى إضعاف مكانتك أو نظرة أصحاب العمل اليك. فإن كان صاحب العمل يتواصل معك عبر الرسائل الالكترونية أو عبر الهاتف، عليك أن تتواصل معه بكل احترام وودّ. إذا فمت بالتواصل الأوّل عبر رسالة الكترونية استخدم النموذج التالي:

"السيد X،

اتمنى أن تكون بخير.

يسرني التواصل معك

.....

أطيب التمنيات،

شكراً

أما إذا تم التواصل على الهاتف فننصحك بالحفاظ على نبرة ايجابية وودودة طوال فترة المكالمة واللجوء الى مكان هادئ كي تتمكن من التحدث بوضوح. إن كنت أنت المتصل، عرّف عن نفسك وتحدث عن اهتمامك بالوظيفة المُعلن عنها وتأكد من انك حاصل على كافة المعلومات اللازمة، أما إذا كان صاحب العمل هو المُتصل، فعليك أن تشكره على اتصاله ووقته واطلب منه بلطف أن يشاركك بتعليقه على الطلب الذي أرسلته.

أعدّ خطاب مقدمة متميز.

حين تبدأ رحلة البحث عن وظائف على شبكة الانترنت، عليك التنبّه الى أهميّة إرفاق خطاب مقدمة مع طلبك عند إرساله الى صاحب العمل.

حيث يعكس خطاب المقدمة اهتمامك بالوظيفة الشاغرة وبالإنضمام الى الشركة التي تتقدم للعمل لديها. كما انه بمثابة لمحة عامة عن مسيرتك المهنية ومهاراتك والانجازات التي تمكنك من تحقيقها طوال مسيرتك المهنية، وأهدافك المهنية المستقبلية. جميع هذه العوامل المذكورة تمكّن صاحب العمل من التعرف أكثر عنك وعما ستفوم بتقدمته إذا انضممت الى فريق عمله. لا تتردد في الإطلاع على كيفية كتابة خطاب مقدمة متميز كي تتمكن من لفت انتباه صاحب العمل اليك.

اصغي جيداً.

قد يُحدد لك صاحب العمل موعداً للقائك والتعرّف اليك شخصياً، لذا كن جاهزاً لترك انطباع متميز وإثارة اهتمام صاحب العمل بالتعرف عليك بشكلٍ أفضل. احرص على ارتداء الملابس الأنيقة والمناسبة لمقابلة عمل وابدأ بالتعبير عن سرورك بالتعرف الى صاحب العمل. ما إن يبدأ صاحب العمل بالكلام، احرص على الإصغاء جيداً الى ما يقوله واستمع الى كافة ملاحظاته أو تعليقاته. ولا تقاطعه ابداً بل انتظر الى حين انتهائه وعبّر له عن رأيك حول الموضوع.

كن ايجابياً.

مهما كان مسار مقابلة العمل وحتى لو لم تكن مقتنعاً بما يقوله صاحب العمل، حاول قدر الإمكان الحفاظ على ايجابيتك وتجنب التعبير عن أي أمور أو أفكار سلبية قد تراودك. لا تتحدث بطريقة سلبية عن أي أمور حدثت في خلال مسيرتك المهنية أو عملك السابق. فالتحدث بالسوء عن شركةٍ ما أو عن صاحب عمل سابق قد يكلّفك فرصة الفوز بالوظيفة واحترام صاحب العمل. ومهما كانت حاجتك للحصول على وظيفة ملحّة، لا تُظهر ذلك لصاحب العمل مهما حصل بل حافظ على هدوئك ورصانتك ولا تحاول أن تستميل عواطف الشفقة لدى صاحب العمل.

بالتعاون مع Bayt.com