تعرّف على سعر الذهب اليوم في العراق الجمعة 28 أبريل 2023

شهد سعر الذهب اليوم في العراق الجمعة 28 أبريل ارتفاع نسبي مع بداية جلسات التداول على الرغم مع انخفاض مؤشر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,983.96 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 93,127.36 دينار عراقي، ما يُعادل 63.79 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة 28 أبريل في العراق عند 85,366.74 دينار عراقي، ما يُعادل 58.47 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم في العراق

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 81,486.44 دينار عراقي، ما يُعادل 55.81 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في العراق عند 69,845.52 دينار عراقي، ما يُعادل 47.84 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 54,324.29 دينار عراقي، بما يُعادل 37.21 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 46,563.68 دينار عراقي، ما يُعادل 31.89 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,896,586.70 دينار عراقي، بما يُعادل 1,983.96 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 28 أبريل في العراق عند 93,127,355.44 دينار عراقي، بما يُعادل 63,785.75 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم الجمعة في العراق عند 651,891.49 دينار عراقي، أي ما يُعادل 446.48 دولار.