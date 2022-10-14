تعرّف على سعر الذهب اليوم في دبي الجمعة 14 أكتوبر 2022

صعد سعر الذهب اليوم في دبي الجمعة 14 أكتوبر 2022 بشكل طفيف مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الإماراتي، تناسباً مع ارتفاع صعود المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1667.39 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 196.92 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 53.61 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة في دبي

بلغ سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 180.51 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 49.15 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في دبي

جاء سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الجمعة 14 أكتوبر عند 172.31 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 46.91 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 147.69 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 40.21 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي بحوالي 114.87 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 31.27 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة في دبي

سجل سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 14 أكتوبر: 6124.35 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1667.39 دولار.

سعر الجنية الذهب اليوم الجمعة في دبي

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في دبي عند 1379 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 375.40 دولار.

سعر كيلو الذهب في الإمارات

جاء سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الجمعة 14 أكتوبر: 196977 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 53627 دولار.