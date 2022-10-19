تعرّف على سعر الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 19 أكتوبر 2022

انخفض سعر الذهب اليوم في سوريا، الأربعاء 19 أكتوبر والمقوم بالليرة السورية، انخفاض نسبي خلال التعاملات الصباحية في الأسواق السورية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في سوريا

سجل سعر الذهب اليوم في سوريا (عيار 24) عند مستوى 133244.40 ليرة للشراء، مقابل 133577.51 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الأربعاء عند مستوى 122140.70 ليرة للشراء، مقابل 122446.05 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق السورية عند مستوى 116588.85 ليرة للشراء، مقابل 116880.32 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 99933.30 ليرة للشراء، مقابل 100183.13 ليرة للبيع.

سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء في محلات الذهب بالليرة السورية

سجل سعر أونصة الذهب في سوريا اليوم عند مستوى صرف 4143900.91 ليرة للشراء، مقابل 4154260.66 ليرة للبيع.

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 19 أكتوبر

سجل سعر الليرة الذهب اليوم الأربعاء في سوريا عند 934546 ليرة سورية، بما يُعادل (371.95 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في سوريا

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في سوريا عند 133503405 ليرة، ما يُعادل (53135 دولار).