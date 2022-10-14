تعرّف على سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022

تباين سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 ليسجل ارتفاعاً نسبياً مع بداية تعاملات السوق المحلية، عقب عدم الاستقرار أمس الخميس بين صعود وهبوط، تناسباً مع صعود سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1667.39 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة في مصر.
سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14 أكتوبر (الأسعار العالمية)
- جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة عند 1053.96 جنيه مصري، بما يُعادل (53.61 دولار).
- جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الجمعة عند 966.13 جنيه مصري، بما يُعادل (49.15 دولار).
- وصل سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة عيار 21 عند 922.21 جنيه مصري، بما يُعادل (46.91 دولار).
- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة عند 790.47 جنيه مصري، بما يُعادل (40.21 دولار).
سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة داخل محلات الصاغة (شراء وبيع)
أسعار الذهب في مصر الآن (بيع)
- جرام الذهب عيار 24 = 1119.99 جنيهاً مصرياً.
- جرام الذهب عيار 22 = 1026.65 جنيهاً مصرياً.
- جاء جرام الذهب عيار 21 = 979.99 جنيهاً مصرياً.
- وجاء جرام الذهب عيار 18 = 839.99 جنيهاً مصرياً.
أسعار الذهب في مصر الآن (شراء)
- جاء جرام الذهب عيار 24 = 1117.19 جنيهاً مصرياً.
- جرام الذهب عيار 22 = 1024.09 جنيهاً مصرياً.
- بلغ جاء جرام الذهب عيار 21 = 977.54 جنيهاً مصرياً.
- جاء جرام الذهب عيار 18 = 837.90 جنيهاً مصرياً.
سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة في مصر
سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر الجمعة 14 أكتوبر في محلات الذهب عند 34744.72 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 34831.58 جنيهاً مصرياً للبيع.