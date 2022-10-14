تعرّف على سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022

تباين سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 ليسجل ارتفاعاً نسبياً مع بداية تعاملات السوق المحلية، عقب عدم الاستقرار أمس الخميس بين صعود وهبوط، تناسباً مع صعود سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1667.39 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14 أكتوبر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14 أكتوبر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14 أكتوبر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14 أكتوبر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14 أكتوبر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14 أكتوبر (الأسعار العالمية)

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة عند 1053.96 جنيه مصري، بما يُعادل (53.61 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الجمعة عند 966.13 جنيه مصري، بما يُعادل (49.15 دولار).

وصل سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة عيار 21 عند 922.21 جنيه مصري، بما يُعادل (46.91 دولار).