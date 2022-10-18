تعرّف على سعر الريال السعودي اليوم في مصر الثلاثاء 18 أكتوبر 2022.

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر الثلاثاء 18 أكتوبر مقابل الجنيه المصري ليشهد هدوء نسبي مع بداية التعاملات الصباحية في سوق الصرف المصرية، وذلك وسط ترقب الاقتصاد المصري تلقي دفعة إيجابية من صندوق النقد الدولي عبر حزمة تمويلية جديدة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

تباين سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري حيث استقر عند مستوى 5.22 جنيهاً مصرياً للشراء، بينما ارتفع إلى 5.25 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك حسب ما تم نشره من قبل "البنك المركزي"

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري

بينما استقر متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 5.23 جنيهاً مصرياً للبيع، وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء بالبنك التجاري الدولي (CIB)

كما بقي سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى صرف 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، و 5.24 جنيها مصرياً للبيع.