تعرّف على سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022

من خلال هذا المقال سنتعرف على سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، خلال تعاملات البنوك المبكرة صباح اليوم الأربعاء.

سعر اليورو مقابل الدولار اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022

سجل سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل الإنخفاص قيمة (-0.0020) نقطة وبنسبة (-0.20%) وذلك خلال جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح الأربعاء، ليسجل اليورو 0.9964 دولار مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الثلاثاء: 0.9984 دولار.

سعر اليورو مقابل الجنية الإسترليني اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022

سجل سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي انخفاض نسبي أمام الجنيه الاسترليني GBP عملة المملكة المتحدة، حيث سجل الانخفاض قيمة (-0.0002) نقطة وبنسبة (-0.02%) وذلك أثناء جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح اليوم الأربعاء، ليسجل اليورو 0.8717 جنيه إسترليني مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الثلاثاء: 0.8719 جنيه إسترليني.