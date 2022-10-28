تعرّف على سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022

من خلال السطور التالية نعرض لكم بياناً عن متوسط سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، وذلك مع بداية تعاملات البنوك المبكرة صباح اليوم الجمعة.

سعر اليورو مقابل الدولار اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022

انخفض سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة حيث سجل الانخفاض قيمة (-0.0020) نقطة وبنسبة (-0.020%) وذلك أثناء جلسات التداول وسوق صرف العملات الصباحية، ليسجل اليورو 0.9947 دولار مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الخميس : 0.9967 دولار.

سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022

على الجانب الآخر ارتفع سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي أمام الجنيه الاسترليني GBP عملة المملكة المتحدة اليوم الجمعة ارتفاعاً طفيفاً حيث سجل الارتفاع قيمة (0.0017) نقطة وبنسبة (0.20%) وذلك أثناء جلسات التداول وسوق صرف العملات الصباحية، ليسجل اليورو 0.8636 جنيه إسترليني مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الخميس : 0.8618 جنيه إسترليني.