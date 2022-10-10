تعرَّف على أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 10 أكتوبر 2022

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 10 أكتوبر 2022 استقراراً خلال الساعات الأولى في بداية تعاملات السوق المحلية عقب هدوء ساد في تعاملات منتصف الخميس، وفي هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 10 أكتوبر (الأسعار العالمية)

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 10 أكتوبر (الأسعار العالمية)

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 10 أكتوبر (الأسعار العالمية)

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 10 أكتوبر (الأسعار العالمية)

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 10 أكتوبر (الأسعار العالمية)

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 10 أكتوبر (الأسعار العالمية)

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين عند 1065.79 جنيه مصري، بما يُعادل (54.21 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الاثنين عند 976.98 جنيه مصري، بما يُعادل (49.69 دولار).

وجاء سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر عيار 21 عند 932.57 جنيه مصري، بما يُعادل (47.43 دولار).