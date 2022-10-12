تعرَّف على أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 12 أكتوبر.. ارتفاعات طفيفة

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 12 أكتوبر بشكل طفيف خلال التعاملات الصباحية، تناسباً مع تقييم المستثمرين لمخاطر الركود الاقتصادي العالمي وترقب مسار السياسة النقدية في ظل توقعات برفع أسعار الفائدة العالمية مرة أخرى.

وسجل عملة البتكوين (أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة التسويقية) ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.04% إلى 19.06 ألف دولار، وتظل بذلك دون مستوى 20 ألف دولار.

وارتفعت عملة الإيثريوم (ثاني أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة التسويقية) بنسبة 0.34%، إلى 1.28 ألف دولار، وذلك حسب بيانات نشرها موقع "كوين ماركت كاب" المتخصص في رصد أداء العملات المشفرة.

كما ارتفعت عملة بينانس كوين أيضاً بنسبة 0.48%، إلى 271.9 دولار، في حين تراجعت عملة ريبل بنسبة 1.55% إلى 0.48605 دولار.

كما تراجعت العملات: كاردانو بنسبة 0.7%، وسولانا بنسبة 1.5%، و انخفضت عملة دوج كوين بنسبة 2.6% إلى 0.060128 دولار.

وبوجه عام تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم لتصل إلى 917.44 مليار دولار، وتجدر الإشارة إلى أنّ المستثمرين ينتظرون صدور قرار اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الخميس المُقبل.