  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. تعرَّف على أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 3 نوفمبر.. عقب قرار الفيدرالي

تعرَّف على أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 3 نوفمبر.. عقب قرار الفيدرالي

منشور 03 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 07:33
أسعار العملات الرقمية اليوم

تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 بقيادة عملة البيتكوين، بسوق الكريبتو وذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، حيث خسر سوق العملات المشفرة اليوم نحو 0.62% من قيمته التسويقية لتسجل 1.01 تريليون دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم الخميس عقب قرار الفيدرالي

  • هبط سعر عملة بيتكوين BTC اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 بنحو 0.06% ليسجل عند مستوى 20395.51 دولار.
  • خسر سعر عملة إيثريوم ETH اليوم بنسبة 0.18% ليسجل 1547.03 دولار.
  • كما هبط سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.01% ليسجل 0.4566 دولار.
  • وارتفع سعر عملة كاردانو Cardano اليوم بنسبة 0.60% ويسجل 0.3981 دولار.
  • كما صعد سعر عملة الدوغ كوين DOGE نحو 0.82% ليبلغ بذلك 0.1318 دولار.
  • في حين هبط سعر عملة بولكادوت Polkadot بنسبة 0.17% ليبلغ 6.46 دولار.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...