تعرَّف على أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 3 نوفمبر.. عقب قرار الفيدرالي

تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 بقيادة عملة البيتكوين، بسوق الكريبتو وذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، حيث خسر سوق العملات المشفرة اليوم نحو 0.62% من قيمته التسويقية لتسجل 1.01 تريليون دولار.
أسعار العملات المشفرة اليوم الخميس عقب قرار الفيدرالي
- هبط سعر عملة بيتكوين BTC اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 بنحو 0.06% ليسجل عند مستوى 20395.51 دولار.
- خسر سعر عملة إيثريوم ETH اليوم بنسبة 0.18% ليسجل 1547.03 دولار.
- كما هبط سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.01% ليسجل 0.4566 دولار.
- وارتفع سعر عملة كاردانو Cardano اليوم بنسبة 0.60% ويسجل 0.3981 دولار.
- كما صعد سعر عملة الدوغ كوين DOGE نحو 0.82% ليبلغ بذلك 0.1318 دولار.
- في حين هبط سعر عملة بولكادوت Polkadot بنسبة 0.17% ليبلغ 6.46 دولار.