تعرَّف على أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 3 نوفمبر.. عقب قرار الفيدرالي

تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 بقيادة عملة البيتكوين، بسوق الكريبتو وذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، حيث خسر سوق العملات المشفرة اليوم نحو 0.62% من قيمته التسويقية لتسجل 1.01 تريليون دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم الخميس عقب قرار الفيدرالي