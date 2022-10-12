تعرَّف على سعر الدولار اليوم في السودان الأربعاء 12 أكتوبر 2022

شهد سعر الدولار اليوم في السودان الأربعاء 12 أكتوبر ارتفاعاً جديداً أمام الجنيه السوداني في مطلع تعاملات اليوم، ليستمر مسلسل هبوط الجنيه السوداني على الرغم من استقرار الأسعار في السوق السوداء، وإعلان الحكومة السودانية إيرادات ضخمة من مبيعات الذهب.

سعر الدولار اليوم في السودان

صعد متوسط سعر الدولار اليوم في السودان في البنوك التجارية السودانية لتسجل سعر صرف 578.26 جنيه سوداني، وذلك وفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل البنك المركزي السوداني.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في صرافات السودان

كما ارتفع سعر الدولار في صرافات السودان اليوم الأربعاء ليسجل 571.27 جنيه سوداني لكل دولار.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في السوق السوداء

بينما استقر سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 12 أكتوبر في الأسواق الموازية (السوق السوداء) في السودان وذلك عند مستوى 578 جنيه سوداني.

تجدر الإشارة إلى أنّ وكالة الأنباء السودانية كانت قد أعلنت أمس وصول إيرادات مبيعات الذهب في السودان خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 إلى 1.315 مليار دولار، الأمر الذي جعل البعض يتوقع تحسن في العملة المحلية.