تعرَّف على سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا، الثلاثاء 18 أكتوبر مقابل الليرة مع بداية التعاملات الصباحية، لترتفع الليرة مرة أخرى لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا انخفاض نسبي مقابل الليرة السورية، وذلك مع بداية تعاملات يوم الثلاثاء 18 أكتوبر في السوق غير الرسمية (السوداء)، ليسجل 4865 ليرة للشراء، مقابل سعر 4890 ليرة للبيع.

يُذكر أنه في عام 2022 فقدت الليرة السورية نحو 30% من قيمتها أمام الدولار نظراً لارتفاع معدلات التضخم العالمي بالإضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.

سعر اليورو في سوريا اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 4789 ليرة للشراء، و 4819 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر

وصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في سوريا عند 1294 ليرة للشراء، و 1304 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1322 ليرة للشراء، و 1331 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر

جاء سعر صرف الدينار الكويتي في سوريا اليوم عند مستوى 15695 ليرة للشراء، مقابل 15801 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر

بلغ سعر صرف الجنيه المصري في سوريا اليوم عند مستوى 245 ليرة للشراء، و 249 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني في سوريا اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر

سجل سعر الدينار الأردني في سوريا اليوم عند 6878 ليرة للشراء، مقابل 6921 ليرة للبيع.