تعرَّف على سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 13 أكتوبر 2022

انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 13 أكتوبر انخفاضاً طفيفاً أمام الليرة اللبنانية مع بداية التعاملات الصباحية في السوق السوداء (غير الرسمية).

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 13 أكتوبر مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء خلال التعاملات المبكرة عند مستوى صرف 39600 ليرة للشراء، مقابل 39700 ليرة للبيع.

سعر الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية لدى الصرافين إلى 22350 ليرة للشراء، مقابل 22150 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس عند مستوى صرف 29800 ليرة.

سعر الدولار اليوم مصرف لبنان المركزي

أعلن مصرف لبنان المركزي، استقرار سعر صرف الدولار للسحب من الودائع الدولارية وذلك عند 8000 ليرة لكل دولار.