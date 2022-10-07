تعرَّف على سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 7 أكتوبر 2022

لليوم الثاني على التوالي يشهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 7 أكتوبر وسط هدوء حذر عقب مسلسل هبوط الجنيه المصري خلال الأيام الماضية، وعدم توفر العملة الصعبة.

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الجمعة في مصر داخل البنك المركزي عند 19.61 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 19.68 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 7 أكتوبر في البنك الأهلي المصري عند مستوى 19.61 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 19.67 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وعلى نفس الوتيرة استقر سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، ليسجل 19.63 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 19.69 جنيهاً مصرياً للبيع.

هل هناك أزمة في العملة الصعبة في مصر؟

تُعاني أسواق المال المصرية خلال الفترة الحالية من أزمة في تراجع العملة الصعبة (الدولار)، وذلك في ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وكذلك الحال تراجع إيرادات السياحة وغيرها من القطاعات الأخرى.

ويقترب الجنيه المصري من تسجيل أدنى مستوى له مقابل الدولار وهو 19.80، وكان ذلك في 21 ديسمبر 2016.