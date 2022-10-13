تعرَّف على سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022

شهد سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13 أكتوبر ارتفاع طفيف في البنك المركزي المصري، في وقت استقرت في الأسعار في باقي البنوك التجارية العاملة في مصر، حيث تسعى مصر في الآونة الأخيرة إلى تعزيز احتياطها من النقد الأجنبي من خلال العديد من الإجراءات أبرزها جذب الاستثمارات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس في مصر داخل البنك المركزي عند 19.63 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 19.70 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 13 أكتوبر في البنك الأهلي المصري عند مستوى 19.63 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 19.69 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما استقر سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13 أكتوبر في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) حيث استقر عند مستوى صرف 19.65 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 19.71 جنيهاً مصرياً للبيع.