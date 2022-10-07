تعرَّف على سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر الجمعة 7 أكتوبر 2022

استهل سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر الجمعة 7 أكتوبر 2022 تراجعاً طفيفاً خلال الساعات الأولى، ليواصل نفس التراجع الذي سجله خلال تعاملات منتصف الخميس، ومن خلال السطور التالية نستعرض أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة.
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر (الأسعار العالمية)
- سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة عند 1081.06 جنيه مصري، بما يُعادل (55.05 دولار).
- سجل جرام الذهب عيار 22 اليوم الجمعة عند 990.98 جنيه مصري، بما يُعادل (50.46 دولار).
- بلغ سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر عيار 21 عند 945.93 جنيه مصري، بما يُعادل (48.17 دولار).
- وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة عند 810.80 جنيه مصري، بما يُعادل 41.28 دولار).
أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية بالجنية المصري (شراء وبيع)
أسعار الذهب في مصر الآن (بيع)
- جرام الذهب عيار 24 = 1148.79 جنيهاً مصرياً.
- جرام الذهب عيار 22 = 1053.06 جنيهاً مصرياً.
- وبلغ جرام الذهب عيار 21 = 1005.19 جنيهاً مصرياً.
- سجل جرام الذهب عيار 18 = 861.60 جنيهاً مصرياً.
أسعار الذهب في مصر الآن (شراء)
- جرام الذهب عيار 24 = 1145.93 جنيهاً مصرياً.
- جرام الذهب عيار 22 = 1050.43 جنيهاً مصرياً.
- جاء جرام الذهب عيار 21 = 1002.69 جنيهاً مصرياً.
- جرام الذهب عيار 18 = 859.45 جنيهاً مصرياً.
سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في مصر
سجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر الجمعة 7 أكتوبر عند 35.638.38 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 35727.47 جنيهاً مصرياً للبيع.
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