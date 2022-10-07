تعرَّف على سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر الجمعة 7 أكتوبر 2022

استهل سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر الجمعة 7 أكتوبر 2022 تراجعاً طفيفاً خلال الساعات الأولى، ليواصل نفس التراجع الذي سجله خلال تعاملات منتصف الخميس، ومن خلال السطور التالية نستعرض أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة.

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر (الأسعار العالمية)

سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة عند 1081.06 جنيه مصري، بما يُعادل (55.05 دولار).

سجل جرام الذهب عيار 22 اليوم الجمعة عند 990.98 جنيه مصري، بما يُعادل (50.46 دولار).

بلغ سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر عيار 21 عند 945.93 جنيه مصري، بما يُعادل (48.17 دولار).