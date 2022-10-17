تعرَّف على سعر الذهب اليوم في الاردن الاثنين 17 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن الاثنين 17 أكتوبر، ارتفاعاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية تناسباً مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1651.91 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,8,14)، بالإضافة إلى بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 37.66 دينار أردني، بما يُعادل 53.12 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 34.52 دينار أردني، ما يُعادل 48.69 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في الأردن

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم عند 32.95 دينار، بما يُعادل 46.48 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 28.24 دينار أردني، بما يُعادل 39.84 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين عند 21.97 دينار أردني، ما يُعادل 30.98 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 17 أكتوبر في الأردن عند 1171.20 دينار أردني، بما يُعادل 1651.91 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الاثنين 17 أكتوبر عند 37529 دينار أردني، ما يُعادل 52936 دولار.