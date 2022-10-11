تعرَّف على سعر الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 11 أكتوبر، انخفاضاً ملحوظاً في مستهل التعاملات الصباحية، تناسباً مع تراجع المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1665.50 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية نعرض لكم بياناً عن متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,8,14)، بجانب بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 37.97 دينار أردني، بما يُعادل 53.55 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 34.81 دينار أردني، ما يُعادل 49.09 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في الأردن

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم عند 33.22 دينار، بما يُعادل 46.86 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 28.48 دينار أردني، بما يُعادل 40.16 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في الأردن

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين عند 22.15 دينار أردني، ما يُعادل 31.24 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

شهد سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر في الأردن عند 1180.84 دينار أردني، بما يُعادل 1665.50 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر عند 38064 دينار أردني، ما يُعادل 53688 دولار.