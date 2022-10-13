تعرَّف على سعر الذهب اليوم في الاردن الخميس 13 أكتوبر 2022

ارتفع سعر الذهب اليوم في الاردن الخميس 13 أكتوبر، ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية التعاملات الصباحية، تناسباً مع صعود المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1669.50 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,8,14)، بجانب بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 38.06 دينار أردني، بما يُعادل 53.68 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 34.89 دينار أردني، ما يُعادل 49.21 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم عند 33.30 دينار، بما يُعادل 46.97 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 28.55 دينار أردني، بما يُعادل 40.26 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس عند 22.20 دينار أردني، ما يُعادل 31.31 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 13 أكتوبر في الأردن عند 1183.68 دينار أردني، بما يُعادل 1669.50 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الخميس 13 أكتوبر عند 38171 دينار أردني، ما يُعادل 53836 دولار.