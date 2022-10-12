تعرَّف على سعر الذهب اليوم في العراق الأربعاء 12 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في العراق الأربعاء 12 أكتوبر، ارتفاعاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية، بالتناسب مع صعود المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1665.42 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 78253.21 دينار عراقي، ما يُعادل 53.55 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 12 أكتوبر في العراق عند 71732.11 دينار عراقي، ما يُعادل 49.09 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 68471.56 دينار عراقي، ما يُعادل 46.86 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في العراق عند 58689.91 دينار عراقي، ما يُعادل 40.16 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في العراق

وجاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 45647.70 دينار عراقي، بما يُعادل 31.24 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في العراق

شهد سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2433674.74 دينار عراقي، بما يُعادل 1665.42 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 12 أكتوبر في العراق عند 78271961 دينار عراقي، بما يُعادل 53611 دولار.