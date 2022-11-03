تعرَّف على سعر الذهب اليوم في العراق الخميس 3 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في العراق الخميس 3 نوفمبر، انخفاض نسبي مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1636.66 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 77320.40 دينار عراقي، ما يُعادل 52.63 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس 3 نوفمبر في العراق عند 70877.03 دينار عراقي، ما يُعادل 48.24 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في العراق

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 67655.35 دينار عراقي، ما يُعادل 46.05 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في العراق عند 57990.30 دينار عراقي، ما يُعادل 39.47 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في العراق

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 45103.57 دينار عراقي، بما يُعادل 30.70 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الخميس في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2404664.48 دينار عراقي، بما يُعادل 1636.66 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 3 نوفمبر في العراق عند 76811961 دينار عراقي، بما يُعادل 52611 دولار.