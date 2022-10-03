تعرَّف على سعر الذهب اليوم في دبي الاثنين 3 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في دبي الاثنين 3 أكتوبر 2022، ارتفاع نسبي خاصةً في الأعيرة الشعبية، ونستعرض من خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في دبي

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 196.63 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 53.53 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 180.25 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 49.07 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي

وصل سعر الذهب عيار 21 في دبي اليوم الاثنين 3 أكتوبر عند 172.06 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 46.84 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 حوالى 147.48 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 40.15 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب اليوم في دبي عيار 14 عند 114.70 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 31.23 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الاثنين في الإمارات

سجل سعر أوقية الذهب في دبي اليوم عند 6115 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1665 دولار.

سعر الجنية الذهب اليوم في دبي

جاء سعر الجنية الذهب اليوم الاثنين في دبي بسعر 1376 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 374.75 دولار.

سعر كيلو الذهب في دبي

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم عند 196632 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 53534 دولار