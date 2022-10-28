تعرَّف على سعر الذهب اليوم في دبي الجمعة 28 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في دبي الجمعة 28 أكتوبر 2022 انخفاض نسبي مع بداية التعاملات الصباحية لدى السوق الإماراتية بالتناسب مع تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1661.13 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 196.19 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 53.41 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة في دبي

سجل سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 179.84 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 48.96 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في دبي

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الجمعة 28 أكتوبر عند 171.67 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 46.74 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

وصل سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 147.14 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 40.06 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي بحوالي 114.44 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 31.16 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في دبي

سجل سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الجمعة 28 أكتوبر: 6101.50 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1661.13 دولار.

سعر الجنية الذهب اليوم الجمعة في دبي

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في دبي عند 1377 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 374.77 دولار.

سعر كيلو الذهب في دبي

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الجمعة 28 أكتوبر: 196647 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 53537 دولار.