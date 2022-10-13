تعرَّف على سعر الذهب اليوم في سوريا الخميس 13 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في سوريا الخميس 13 أكتوبر، والمقوم بالليرة السورية، ارتفاع طفيف مع بداية التعاملات الصباحية في الأسواق السورية، تناسباً مع صعود الذهب في البورصة العالمية عند 1670.15 دولار للأوقية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في سوريا

سجل سعر الذهب اليوم في سوريا (عيار 24) عند مستوى 134929.01 ليرة، بما يُعادل (53.70 دولار).

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الخميس عند مستوى 123684.93 ليرة، ما يُعادل (49.23 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق السورية عند مستوى 118062.89 ليرة للبيع، مقابل 46.99 ليرة للشراء.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 101196.76 ليرة، بما يُعادل مقابل (40.28 دولار)

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في سوريا

جاء سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا عند مستوى صرف 4196292.28 ليرة سورية، ما يُعادل (1670.15 دولار).

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم الخميس 13 أكتوبر

وصل سعر الليرة الذهب اليوم الخميس 13 أكتوبر في سوريا عند 946875 ليرة سورية، بما يُعادل (376.86 دولار).

اسعار كيلو الذهب اليوم في سوريا

شهد سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في سوريا عند 135264615 ليرة، ما يُعادل (53836 دولار).