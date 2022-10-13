تعرَّف على سعر الذهب اليوم في لبنان الخميس 13 أكتوبر 2022

ارتفع سعر الذهب اليوم في لبنان الخميس 13 أكتوبر ارتفاعاً طفيفاً مع بداية تعاملات اليوم، تناسباً مع تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند 1670.15 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

من خلال هذا المقال نعرض لكم بياناً عن متوسط أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 81212.06 ليرة لبنانية، بما يُعادل (53.70 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 74444.39 ليرة لبنانية، بما يُعادل (49.23 دولار).

ارتفع سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 71060.56 ليرة لبنانية، بما يُعادل (46.99 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 60909.05 ليرة لبنانية، ما يُعادل (40.28 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في لبنان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان الخميس 13 أكتوبر 2022 عند مستوى 2525695.20 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1670.15 دولار).

سعر الليرة الذهب في لبنان

سجل سعر الليرة اللبنانية الذهب اليوم الخميس 13 أكتوبر عند 571328 ليرة، بما يُعادل (376.86 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 13 أكتوبر في لبنان عند 81616373 ليرة، ما يُعادل 53836 دولار.