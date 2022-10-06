تعرَّف على سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، ارتفاعاً طفيفاً مع بداية التعاملات المبكرة صباح اليوم الخميس تناسباً مع مكاسب المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند 1723.69 دولار للأوقية.

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 6 أكتوبر

فيما يلي نعرض لكم اسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي بمختلف أعيرة الذهب (الأسعار العالمية):

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية: 208.38 ريال سعودي، ما يُعادل (55.42 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية: 191.02 ريال سعودي، ما يُعادل (50.81 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الأسواق السعودية: 182.34 ريال سعودي، ما يُعادل (48.50 دولار).

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم (عيار 18) : 156.29 ريال سعودي، ما يُعادل (41.57 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية: 121.56 ريال سعودي، ما يُعادل (32.33 دولار).

سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الخميس 6 أكتوبر

سجل سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم الخميس : 6480.72 ريال سعودي، ما يُعادل (1723.69 دولار).

سعر الجنية الذهب في السعودية اليوم الخميس 6 أكتوبر