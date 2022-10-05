تعرَّف على سعر الريال السعودي اليوم في مصر الأربعاء 5 أكتوبر 2022

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في مصر الأربعاء 5 أكتوبر مقابل الجنية الجنية المصري، وذلك في بداية التعاملات الصباحية، ويشهد الريال السعودي تقلبات سعرية خلال الفترة الأخيرة مقابل العملة المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

حافظ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري عن مستوى صرف 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، و 5.23 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك وفقاً لما تم نشره من قبل "البنك المركزي"

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، ليسجل 5.20 جنيهاً مصرياً للشراء، و 5.23 جنيهاً مصرياً للبيع، وتكرر نفس السعر في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي (CIB)

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء لدى البنك التجاري الدولي (CIB) ليصل إلى مستوى 5.20 جنيهاً مصرياً للشراء، و 5.23 جنيها مصرياً للبيع.