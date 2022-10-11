تعرَّف على سعر الريال السعودي اليوم في مصر الثلاثاء 11 أكتوبر 2022.. سوق مستقرة

لليوم الثاني على التوالي شهد سعر الريال السعودي اليوم في مصر الثلاثاء 11 أكتوبر استقراراً أمام الجنيه المصري مع بداية التعاملات الصباحية في السوق المصرفية، وكانت الحكومة المصرية متمثلة البنك المركزي، قد وضعت مؤخراً إجراءات في الآونة الأخيرة لاحتواء أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

حافظ متوسط سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري عند مستوى 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 5.23 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك وفقاً لما تم نشره من قبل "البنك المركزي"

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري

كما حافظ متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 5.20 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 5.23 جنيهاً مصرياً للبيع، وتكرر نفس السعر في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي (CIB)

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى صرف 5.20 جنيهاً مصرياً للشراء، و 5.23 جنيها مصرياً للبيع.