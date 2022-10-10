تعرَّف على سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022

من خلال هذا المقال نعرض لكم بياناً عن سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022، خلال تعاملات البنوك المبكرة صباح اليوم الاثنين.

سعر اليورو مقابل الدولار اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022

انخفض سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل الانخفاض قيمة (-0.0007) نقطة وبنسبة (-0.07%) وذلك أثناء جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح الاثنين، ليسجل اليورو 0.9728 دولار مقارنة بسعر الافتتاحي السابق: 0.9735 دولار.

سعر اليورو مقابل الجنية الإسترليني اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022

على الجانب الآخر انخفض سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي انخفاضاً طفيفاً أمام الجنيه الاسترليني GBP عملة المملكة المتحدة، حيث سجل الانخفاض قيمة (-0.0013) نقطة وبنسبة (-0.15%) وذلك خلال جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح اليوم الاثنين، ليسجل اليورو 0.8779 جنيه إسترليني مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الأحد: 0.8792 جنيه إسترليني.