تعرَّف على سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022

من خلال السطور التالية نعرض لكم بياناً عن متوسط سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، وذلك في مستهل تعاملات البنوك المبكرة صباح اليوم الاثنين.

سعر اليورو مقابل الدولار اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022

سجل سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي ارتفاع طفيف أمام الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل الارتفاع قيمة (0.0001) نقطة وبنسبة (0.001%) وذلك أثناء جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح الاثنين، ليسجل اليورو 0.9740 دولار مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الأحد : 0.9739 دولار.

سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022

على الجانب الآخر سجل سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي انخاضاً ملحوظاً أمام الجنيه الاسترليني GBP عملة المملكة المتحدة اليوم الاثنين، حيث سجل الانخفاض قيمة (-0.0021) نقطة وبنسبة (-0.25%) وذلك خلال جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح اليوم الاثنين، ليسجل اليورو 0.8641 جنيه إسترليني مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الأحد : 0.8662 جنيه إسترليني.