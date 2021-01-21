أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الخميس، عن أنه سيتم تعليق جميع التصاريح الترفيهية الصادرة عن دبي للسياحة، لضمان الصحة العامة والسلامة، ونحن على تواصل مستمر مع السلطات الصحية.

وقال المكتب الإعلامي في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أصدرت دبي للسياحة (دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي) أكثر من 200 مخالفة لعدم الامتثال للإجراءات الاحترازية، وقامت بإغلاق حوالي 20 منشأة.