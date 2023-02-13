تغريم شركة مارس ريجلي بعد سقوط عاملين في صهريج شوكلاته وتعريض حياتهما للخطر

غرمت إدارة السلامة والصحة المهنية في الولايات المتحدة الأمريكية مصنع شوكلاتة مارس ريجلي في منطقة بنسلفانيا مبلغ 14,500 دولار أمريكي بعد سقوط عاملين في خلاط للشوكلاته وتعريضهما للخطر.

فرض غرامة مالية على مصنع مارس ريجلي

وفي تفاصيل الحادثة التي وقعت في شهر يونيو من عام 2022 ووصفت بالخطيرة، سقط عاملين لا يعملون بدوان كامل في وعاء الشوكلاته، وقام المصنع حينها بحفر قاع الوعاء الكبير من اجل افراغه وإخراجهما.

ونقل العاملين عبر طائرة مروحية بعد عملية الإنقاذ التي تمت بمساعدة 20 رجلًا، وكشفت المصادر ان العاملين تم تعيينهم من أجل تنظيف الصهاريج دون تدريبهما بشكل جيد.

وخلال عملية التنظيف علق العاملين في وعاء الشوكلاته الذي كان نصف ممتلئ، وتعرضت حياتهما للخطر، مما استدعى طلب المساعدة لاخراجهما.

وعن هذا الحكم والغرامة التي فرضت على الشركة، قال ممثل عن شركة مارس ريجلي إنهم راضون جدًا عن نتيجة التحقيق، وعلق أن سلامة الشركاء والمقاولين هي أولوية.

وأضاف أنهم في الشركة يقدرون نهج الهيئة المتعاون من اجل العمل على إجراء مراجعة للحادثة التي وقعت قبل أشهر من أجل تجنب وقوع مثل هذه الحوادث مجددًا.

والجدير بالذكر أن شركتي مارس وريجلي وهما من شركات الحلوى الأمريكية، تم اندماجهما في عام 2008، إلى جانب شركة دوف، وتنتج هذه الشركة أنواع كثيرة من الحلويات ابرزها تويكس، سنيكرز، M & Ms.



