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تغييرات مرتقبة في سياسة المخالفات المرورية في السعودية

منشور 14 أيلول / سبتمبر 2021 - 06:45
تغييرات مرتقبة في سياسة المخالفات المرورية في السعودية
سياسة المخالفات المرورية في السعودية
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أعلنت مصادر مطلعة عن إحداث تغييرات في سياسة المخالفات المرورية في السعودية وكيفية استخلاصها من المخالفين.

أعلنت مصادر مطلعة عن إحداث تغييرات في سياسة المخالفات المرورية في السعودية وكيفية استخلاصها من المخالفين.

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 تغييرات في سياسة المخالفات المرورية في السعودية

حيث ذكرت المصادر أن أبرز التغييرات في سياسة المخالفات المرورية في السعودية هو اعتماد نظام جديد يطبق ضد المخالف يجبره على تسديد المخالفة في فترة زمنية معينة.

وأيضًا بينت المصادر أنه في حال التخلف عن سداد المخالف قيمة المخالفة ستتم إحالته على المحكمة لإجباره على السداد، وهو نظام تطبقه العديد من من دول العالم 

سياسة المخالفات المرورية في السعودية


تعزيز السلامة المرورية

والهدف من إحداث تغييرات في سياسة المخالفات المرورية هو امتداد لجهود السعودية التي بدأت بها منذ عام 2016 التي تعزز السلامة المرورية وتعمل على خفض نسب الحوادث والوفيات الناتجة عن المخالفات المرورية. 

حيث سجل معدل أعداد الوفيات المرورية انخفاضاً بـ 51% ، وذلك بعد تكثيف الحملات التوعوية  وتطوير أنظمة الرصد الآلي عبر منظومة مرورية متكاملة.
 

كلمات دالة:المخالفات المرورية في السعوديةاقتصاد السعودية

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