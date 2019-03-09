تفاؤل صيني بمحادثات التجارة مع الولايات المتحدة

أعربت الصين عن تفاؤلها بشأن الجولة المقبلة من محادثات التجارة التي تجريها مع الولايات المتحدة، وفق نائب وزير التجارة الصيني، وذلك بعد كشف مساعي كبار المفاوضين للتوصل إلى اتفاق بشأن وجبات طعام جاهزة.

وتخوض الولايات المتحدة والصين حرباً تجارية شرسة منذ العام الماضي، وتبادلتا فرض رسوم جمركية على سلع تزيد قيمتها عن 360 مليار دولار بينهما، مما أدى إلى اضطراب أسواق المال العالمية.

والتقى كبار المفاوضين من الجانبين ثلاث مرات سعيا للتوصل الى اتفاق قبل الأسبوع المقبل، عندما سيجري على الأرجح فرض رسوم جديدة على سلع صينية تدخل الولايات المتحدة مع انتهاء هدنة أعلنها الرئيس دونالد ترمب.

وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين اليوم في بكين: "عندما تسأل عن أفق المشاورات الاقتصادية والتجارية الصينية الأميركية المقبلة، أشعر بأن هناك أملاً". وأضاف أن مسؤول الاقتصاد الكبير في بكين ليو هي وممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايز، أجريا محادثات بشأن وجبات معلبة من البرغر والدجاج المقلي مع الباذنجان، وهو طبق رائج في الصين، في واشنطن الشهر الماضي. وقال وانغ: "نائب رئيس الحكومة ليو أكل برغر بلحم البقر، ولايتهايز تناول الدجاج مع الباذنجان (والأرز)".

وأضاف: "خلال عملية المشاورات، كان هناك قهوة وشاي ... لكنهما شربا الماء العادي من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة".

وكان وزير التجارة الصيني تشونغ شانن أعلن الثلاثاء أن عملية المفاوضات "صعبة وشاقة" مع "الكثير الذي لا يزال يجب القيام به"، لكن تم تحقيق اختراقات في العديد من المجالات.

وأعلن ترمب أمس (الجمعة) أنه لا يزال متفائلاً، لكنه لن يوقع اتفاقا ما لم يكن "جيدا جدا".

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