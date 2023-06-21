تفاصيل الدعوى القضائية التي رفعها رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن ضد شركة نيسان

كشف مصدر قضائي يوم أمس الثلاثاء عن تفاصيل الدعوى القضائية التي رفعها كارلوس غصن ضد شركة نيسان في لبنان، التي يتهمهم فيها بـ "التشهير".

تفاصيل قضية كارلوس غصن ضد نيسان

وبحسب التفاصيل التي اطلعت عليها ونقلتها وكالة رويترز، ستعقد الجلسة يوم 18 سبتمبر المقبل، حيث كان كارلوس غصن قد رفع دعوى قضائية ضد شركة السيارات نيسا وآخرين بعدد من الجرائم تشمل التشهير وتلفيق أدلة مادية بمطالبًا بتعويض مادي بقيمة مليار دولار أمريكي.

والجدير بالذكر أنه كان قد القي القبض على رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن الذي شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نيسان اليابانية في اليابان نهاية ع ام 2018 بسبب اتهامه بسوء السلوك المالي.

وكان رجل الأعمال اللبنني نفى جميع التهم الموجهة إليه، واكد في تصريحات سابقة له إن عملية احتجازه هي جزء من مؤامرة قام بها عدد من المسؤولين التنفيذيين في نيسان بهدف عرقلة صفقة اندماج.

والجدير بالذكر أن كارلوس غصن وهو رجل أعمال من أصول لبنانية ويحمل إلى جانب الجنسية اللبنانية الجنسية الفرنسية والبرازيلية، يعيش حاليًا في لبنان بعد هروبه من اليابان.

وقال كارلوس عن هروبة من اليابان المثير للجدل إن قراره هذا جاء بسبب اعتقاده إنه لن يتمكن من الحصول على محاكمة عادلة في طوكيو، أن هناك أشخاص في شركة نيسان قاموا بمؤامرة ضده من أجل توقيفه بعدما بدأ بتعميق التحالف بين شركة نيسان ورينو.

ويشار إن قاض لبناني كان قد استجوب رجل الأعمال يوم الأثنين الماضي، بشأن علاقة محتملة مع وزيرة سابقة في الحكومة الفرنسية تدعى رشيدة داني كانت قد اتهمت بقضايا فساد مادي.