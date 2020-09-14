تقرير أوبك الشهري:

- خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 4.1-% في 2020

- الإبقاء على توقعات نمو الاقتصاد في 2021 دون تغيير عند 4.7%

- خفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط بـ 0.4 مليون برميل يوميا في 2020

- رفع توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك بـ 360 ألف برميل يوميا في 2020

- رفع توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك بـ 371 ألف برميل يوميا في 2020

- خفض توقعات نمو الطلب على نفط أوبك بـ 0.7 مليون برميل يوميا في2020

- خفض توقعات نمو الطلب على نفط أوبك بـ 1.1 مليون برميل يوميا في2021