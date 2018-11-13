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تقرير أوبك الشهري: نمو الاقتصاد العالمي قد ينخفض لـ3.5% في 2019

تقرير أوبك الشهري: نمو الاقتصاد العالمي قد ينخفض لـ3.5% في 2019
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