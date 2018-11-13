تقرير أوبك الشهري: نمو الاقتصاد العالمي قد ينخفض لـ3.5% في 2019
توقعات بنمو الطلب العالمي بـ 1.5 مليون برميل يومياً في 2018
تقرير أوبك الشهري:
*توقعات بنمو الطلب العالمي بـ 1.5 مليون برميل يومياً في 2018
*خفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2018 بـ 40 ألف برميل يومياً
*توقعات بنمو الطلب العالمي بـ 1.29 مليون برميل يومياً في 2019
*خفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2019 بـ 70 ألف برميل يومياً
* توقعات نمو الإنتاج من خارج المنظمة بـ 2.31 مليون برميل يومياً في 2018
*رفع توقعات نمو الإنتاج من خارج المنظمة في 2018 بـ 90 ألف برميل يومياً
* ارتفاع الإنتاج من خارج اوبك سيؤدي لاختلال توازن السوق في 2019
*خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي لـ3.5% في 2019
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