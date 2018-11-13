تقرير أوبك الشهري: نمو الاقتصاد العالمي قد ينخفض لـ3.5% في 2019

توقعات بنمو الطلب العالمي بـ 1.5 مليون برميل يومياً في 2018

تقرير أوبك الشهري:

*توقعات بنمو الطلب العالمي بـ 1.5 مليون برميل يومياً في 2018

*خفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2018 بـ 40 ألف برميل يومياً

*توقعات بنمو الطلب العالمي بـ 1.29 مليون برميل يومياً في 2019

*خفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2019 بـ 70 ألف برميل يومياً

* توقعات نمو الإنتاج من خارج المنظمة بـ 2.31 مليون برميل يومياً في 2018

*رفع توقعات نمو الإنتاج من خارج المنظمة في 2018 بـ 90 ألف برميل يومياً

* ارتفاع الإنتاج من خارج اوبك سيؤدي لاختلال توازن السوق في 2019

*خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي لـ3.5% في 2019

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