بورصة الكويت ستقسم بنهاية الربع الأول أو بداية الربع الثاني من العام الجاري

بورصة الكويت

قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت بأن تقسيم البورصة إلى 3 أقسام سيدخل حيز التنفيذ بنهاية الربع الأول أو بداية الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف خالد الخالد في لقاء خاص مع "سي إن بي سي عربية"، بأن قوائم تصنيف الشركات حسب الأسواق الجديدة سوف تُنشر على الموقع الإلكتروني للبورصة اليوم الأحد.

وأوضح الخالد أن الهدف الرئيسي من عملية تطوير البورصة هو زيادة السيولة وزيادة الشفافية ووضع قواعد تسمح للمستثمر المحلي والأجنبي للاستثمار بسوق الكويت.

وبالنسبة لتعديل قواعد الإدراج بالبورصة، أوضح الخالد أن التعديلات الجديدة أساسها عملية وفقاً لمتطلبات السوق واستهداف شركات عالية للإدراج بالبورصة بجانب الشركات النفطية التي نستهدف إدراجها ضمن الاستراتيجية التي نُخطط لها.

وحول الاستغناء عن المؤشر السعري الذي طالما سبب صداعاً للمتداولين بالبورصة الكويتية، قال الخالد: "قمنا بنسف كامل للمؤشرات غية أن تكون المؤشرات أكثر واقعية وقريبة من نتاج السوق بشكل واضح لتساعد المستثمر في استخدامها بحيث تتوائم مع استثماراته بالبورصة".(مباشر)







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